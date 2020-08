Calor chega perto dos 40°C nesta terça-feira em MS

Na Capital do Estado também estará bastante calor com variação estimada entre 19°C a 36°C. - (Foto: Arquivo)

O tempo continua firme em todas as áreas do Estado, mas o destaque desta terça-feira (11) será para as elevadas temperaturas que podem atingir até 39°C.

Céu claro a parcialmente nublado é a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Para este dia não há expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar se mantém baixa especialmente durante a tarde, com os valores podendo variar entre 50% a 15%, considerado estado de alerta a saúde segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O vento estará fraco a moderado em todas as regiões. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 17°C e máxima de 39°C. Na Capital do Estado também estará bastante calor com variação estimada entre 19°C a 36°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro