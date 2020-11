Caixa abre neste sábado seis agências para atendimento a quem recebe o auxílio e FGTS emergencial

Caixa pagará amanhã R$ 9,1 bilhões para 13,4 milhões de pessoas em todo o Brasil - (Foto: Lucas Lacaz Ruiz/Estadão)

A Caixa Econômica Federal abrirá seis agências amanhã (14) em Campo Grande para atender quem recebe o auxílio emergencial e os beneficiários do saque emergencial do FGTS. Para o primeiro programa, poderão sacar dinheiro em espécie os nascidos em março, dos ciclos de pagamento 3 e 4.

Para o saque emergencial do FGTS, apenas os aniversariantes de novembro e dezembro terão acesso ao valor.

O banco informa ainda que não é necessário chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas serão atendidas. Ao todo, 13 agências funcionarão no Estado.

Confira abaixo os endereços das unidades da Caixa que abrirão neste sábado na Capital.

Centro - Agência Centro - Rua Treze de Maio, 2837

Jardim Tijuca - Agência Aero Rancho – Av. Doutor Gunter Hans, 3602

Universitário - Agência Rodoviária – Av. Gury Marques, 1292

Vila Alba - Agência Av. Julio De Castilho - Rua Valdez, 69

Vila Bandeirante - Agência Av. Bandeirantes – Av. Bandeirantes, 2010

Vila Rica - Agência Pantanal – Av. Coronel Antonino, 98

Calendário de pagamento do Auxílio Emergencial:

Calendário de pagamento do Saque Emergencial do FGTS:

Os beneficiários do Auxílio e os trabalhadores com direito ao Saque Emergencial do FGTS ainda poderão usar os recursos creditados na Poupança Social Digital de forma virtual. Será possível realizar compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagar boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Com o aplicativo CAIXA Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.