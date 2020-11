Caixa abre neste sábado seis agências para quem recebe Auxílio Emergencial e Extensão

Por meio do aplicativo Caixa Tem o beneficiário pode consultar o saldo disponível em poupança digital - (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal abrirá 6 agências em Campo Grande neste sábado (21) para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão. As unidades funcionarão das 8h às 12h apenas para os nascidos em abril e maio dos ciclos 3 e 4.

Em todo o Estado, 16 agências estarão abertas. No Brasil, serão 771 unidades. Ao todo, foram disponibilizados R$ 6,1 bilhões para quem receberá os benefícios. Desse total, R$ 2,7 bilhões são referentes às parcelas do Auxílio Emergencial e o restante, R$ 3,4 bilhões, às parcelas do Auxílio Emergencial Extensão.

O banco informa ainda que não é necessário chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas serão atendidas. Confira abaixo os endereços das unidades da Caixa que abrirão neste sábado na Capital.

Centro - Agência Centro - Rua Treze de Maio, 2837

Jardim Tijuca - Agência Aero Rancho – Av. Doutor Gunter Hans, 3602

Universitário - Agência Rodoviária – Av. Gury Marques, 1292

Vila Alba - Agência Av. Julio De Castilho - Rua Valdez, 69

Vila Bandeirante - Agência Av. Bandeirantes – Av. Bandeirantes, 2010

Vila Rica - Agência Pantanal – Av. Coronel Antonino, 98