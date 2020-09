Caixa abre amanhã seis agências para atendimento na Capital

Agências abrirão para atendimento aos beneficiários do governo - (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

A Caixa Econômica Federal abrirá seis agências neste sábado (5), na Capital, para atender as pessoas que têm direito ao Auxílio Emergencial e Saque Emergencial do FGTS. O horário de atendimento será das 8h às 12h. Os nascidos entre janeiro e setembro poderão sacar os R$ 600 disponibilizados pelo governo federal. Já para a retirada do valor em espécie do FGTS, apenas os aniversariantes entre janeiro e abril terão acesso ao dinheiro.

O banco reforça que não é necessário chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas serão atendidas. É possível acompanhar o saldo disponível em conta, realizar transferências, efetuar compras e pagar boletos através do aplicativo Caixa Tem.

Para sacar o valor em conta é preciso fazer login no app, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Em seguida, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o número apresentado no celular, ir a um caixa eletrônico da Caixa, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui e retirar o dinheiro. O código gerado vale por uma hora.

Confira o endereço das agências abertas amanhã:

Rua Treze de Maio, 2837 - Centro (AG Centro Campo Grande)

Av. Doutor Gunter Huns, 3602 - Jardim Tijuca (AG Aero Rancho, MS)

Av. Gury Marques, 1292 - Universitário (AG Rodoviária, MS)

Rua Valdez, 69 - Vila Alba (AG Av. Julio de Castilho, MS)

Av. Bandeirantes, 2010 - Vila Bandeirante (AG Av. Bandeirantes, MS)

Av. Coronel Antonino, 98 - Vila Rica (AG Pantanal, MS)