Cadastramento para o passe do estudante é obrigatório para 2021

O cadastramento para os alunos da Rede Municipal de Ensino/REME receberem o benefício, no ano letivo, em 2021, é obrigatório, e mesmo para aqueles que já possuem o cartão do passe do estudante, no ano vigente (2020), precisam fazer o recadastramento.

O sistema para emissão passou por mudança, no ano passado, e, desde então, é obrigatório o CPF do estudante no ato do cadastramento ou da renovação, para evitar duplicidade na concessão do benefício.

O processo será disponibilizado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito/Agetran, em data ainda a ser informada, e deverá ser feito totalmente on-line, pelo site www.passe.campogrande.ms.gov.br.

Para obter o passe, o estudante precisa atender a uma série de exigências, e uma delas é a de morar a uma distância mínima de 2 km da escola.