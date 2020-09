Brexit: Eurasia eleva probabilidade de acordo do Reino Unido com UE para 60%

Em grande parte pela pressão imposta pelos novos casos de coronavírus, a Eurasia aumentou a probabilidade do Reino Unido chegar a um acordo pelo Brexit em 2020 para 60%, frente aos 45% anteriores - (Foto: Agência Brasil)

Em grande parte pela pressão imposta pelos novos casos de coronavírus, a Eurasia aumentou a probabilidade do Reino Unido chegar a um acordo pelo Brexit em 2020 para 60%, frente aos 45% anteriores. As dificuldade impostas pela doença tendem a levar o governo britânico a realizar "concessões tangíveis" nas negociações com a União Europeia (UE), avalia a consultoria. No entanto, a análise prevê que avanços só devem ocorrer depois da reunião do Conselho Europeu, nos dias 15 e 16 de outubro.

A Eurásia avalia que os sinais de Londres estão "abrandando retoricamente e substancialmente", com as múltiplas crises geradas pela pandemia levando o primeiro-ministro, Boris Johnson, a "concluir que agora vai precisar do sucesso político de um acordo". A consultoria avalia que as negociações para questões técnicas avançaram em áreas como a pesca, questão importante para a França, um dos negociadores mais duros no bloco europeu. Ainda assim, questões como o mercado interno seguem sobre a mesa, segundo a análise.

A Eurásia vê a reunião do Conselho Europeu em outubro como um ponto de partida, não sendo provável ali o anúncio de um acordo, mas servindo para colocar o meio de novembro como prazo final. Além da questão com Paris, a consultoria ainda vê dificuldades em setores como o Parlamento Europeu, que podem representar riscos.