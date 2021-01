Brasil tem 1.131 mortes por covid-10 em 24h, total é de 207.095, diz ministério

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.131 mortes em decorrência da covid-19, elevando o total de óbitos a 207.095, segundo dados atualizados do Ministério da Saúde e divulgados na noite desta quinta-feira, 14. No mesmo intervalo, foram notificados 67.758 novos casos da doença, elevando o total de infectados no País para 8.324.294.

No Amazonas, onde a rede de atendimento entrou em colapso e falta oxigênio para tratamento da covid-19, foram notificados 3.816 novos casos da doença e 51 mortes nas últimas 24 horas.

Ao todo, o Estado tem 223.360 registros da infecção e contabiliza 5.930 óbitos.

Por região, o Sudeste segue com o maior número de casos do novo coronavírus, 2.955.236, e 95.206 mortes.

Em seguida, o Nordeste contabiliza 2.001.054 casos e 49.421 óbitos.

O Sul do País tem 1.521.577 registros da doença e 24.561 mortes.

O Centro-Oeste tem 929.305 casos e 18.718 óbitos e o Norte, 917.122 notificações de covid e 19.189 mortes.