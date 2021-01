Brasil registra mais 1.059 mortes por covid neste sábado

Covid 19 no Brasil: a média móvel, que contabiliza o número de óbitos dos últimos 7 dias, é de 956, uma variação de +37% em comparação à média de 14 dias atrás - (Amanda Perobelli/Reuters)

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 956 neste sábado, 16, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação. O número elimina distorções e registra com mais precisão as oscilações dos últimos sete dias.

O consórcio, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, computou 1.059 novos óbitos e 62.452 novos casos nas últimas 24 horas no País. O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.

No total, o Brasil chegou a 209.350 mortes e 8.456.705 casos confirmados de covid-19. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, o País tem 7.388.784 recuperados da doença, enquanto outros 856.979 seguem em acompanhamento médico.

São Paulo

O Estado de São Paulo contabilizou neste sábado 49.885 mortes e 1.619.619 casos confirmados de covid-19. Em 24 horas, foram registrados 285 óbitos e 13.774 casos.

A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 69,4% na Grande São Paulo e de 68% no Estado. De acordo com o balanço da Secretaria Estadual da Saúde, 13.400 pacientes estão internados pelo coronavírus, sendo 5.829 em leitos de unidades de terapia intensiva. Ainda segundo os dados, 167.175 pessoas já se recuperaram da doença.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Em seu balanço do dia, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou 1.050 novas mortes por covid-19 neste sábado, além de 61.567 novos casos. No total, são 8.455.059 pessoas com diagnóstico confirmado e 206.296 mortes pela doença.