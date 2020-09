Brasil contabiliza média móvel diária de 697 óbitos por coronavírus

São Paulo é o Estado com os maiores números absolutos de covid-19 no País. - Daniel Teixeira/Estadão

A média móvel diária de óbitos por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 697 neste sábado, dia 26. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 25.536 novos casos e 732 novos óbitos.

Ao todo são 4.718.115 pessoas contaminadas e 141.441 mortos por coronavírus desde o início da pandemia, conforme dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde.

Neste sábado, São Paulo registra 35.063 óbitos e 970.888 casos confirmados do novo coronavírus. É o Estado com o maior número de casos no País.

O Estado do Rio de Janeiro registrou 81 mortes por covid-19 e 182 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde deste sábado pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 18.247 pessoas morreram em decorrência do coronavírus no Estado, que registra 259.670 casos. Outras 503 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela doença, e 237.024 pacientes se curaram.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.