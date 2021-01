Braguinha, empresário e mecenas do esporte, morre aos 94 anos

Braguinha era descrito como um empresário 'ousado' e fundamental para a constituição do mercado de seguros no País - (Foto: Divulgação)

Morreu nesta terça, 12, em Portugal, o empresário brasileiro Antônio Carlos de Almeida Braga, aos 94 anos. Após se destacar nos ramos de seguros e financeiro, Braguinha, como era conhecido, fez fama como mecenas do esporte brasileiro. Financiou atletas e times profissionais de vôlei, iniciando o movimento que tornaria o País uma potência mundial no esporte. Era próximo de personalidades como Pelé, os pilotos Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi e o tenista Gustavo Kuerten.

O mecenas apoiou a carreira do maior tenista da história do País desde o início. No bicampeonato no Aberto da França, em Roland Garros, em 2000, um dos destaques da trajetória de Guga, o empresário recebeu um agradecimento especial no discurso da vitória.

No mundo dos negócios, Braguinha chamou a atenção pelo trabalho nos anos 1970 e 1980. Herdeiro do grupo Atlântica Seguros, um dos maiores do setor no País na época, o empresário entraria para a alta administração do banco Bradesco ao negociar uma incorporação que daria origem ao Bradesco Seguros, em 1983.

Como resultado, Braguinha se tornou importante acionista do então maior banco do País, mas acabou se desfazendo do negócio cinco anos depois, vendendo sua participação a outros acionistas. O empresário fundaria depois o grupo Icatu, mas se aposentaria em seguida, passando a dedicar seu tempo a apoiar o esporte e acompanhar competições.

Foi descrito como um empresário "ousado", personagem fundamental para a constituição do mercado de seguros no País, em vídeo institucional da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), que promove um prêmio de inovação com o nome de Braguinha.

No futebol, era um conhecido torcedor do Fluminense. "O Fluminense Football Club lamenta o falecimento de seu sócio benemérito Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, que ao longo de sua vida prestou inúmeros serviços ao clube e ao esporte brasileiro", escreveu o clube carioca, em sua conta no Twitter.

