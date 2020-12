Bonito e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, voltaram a receber voos da Azul neste fim de semana

Para essas operações, a Azul escalou a recém-fabricada aeronave 195 E2 da Embraer, o maior avião já fabricado no Brasil - (Foto: Divulgação)

Em mais um passo para retomar suas operações em todo o país, a Azul voltou a operar ontem nas cidades turísticas Bonito e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. As novas operações seguem os rígidos protocolos sanitários adotados pela empresa desde o início da pandemia.

Os voos, três vezes por semana, terão como destino o aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a principal base de operação da companhia no país, de onde o Cliente sul-mato-grossense poderá se conectar com toda a malha da Azul e chegar a destinos de todas as regiões do país, além das ligações internacionais para Lisboa e Fort Lauderdale.

Para essas operações, a Azul escalou a recém-fabricada aeronave 195 E2 da Embraer, o maior avião já fabricado no Brasil, com capacidade para até 136 assentos, sendo 28 deles de Espaço Azul – que, localizado na parte dianteira da aeronave, conta com maior espaço entre as poltronas.

Além de Bonito e Corumbá, a Azul reabre mais 12 bases de operação em todo o país, com foco em cidades turísticas, visando atender ao fluxo de Clientes na alta temporada de verão. Canela e Torres, no Rio Grande do Sul; Cabo Frio, Búzios, Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro; Guarapari, no Espirito Santo; Caldas Novas, Goiás; Parnaíba, no Piauí; Aracati, Ceará; e Itanhaém e Ubatuba, no litoral paulista. Todas as cidades receberão ou voltam a receber voos da Melhor Companhia Aérea do Mundo no ranking Tripadvisor 2020 a partir desta semana.

"É um momento marcante para a história da Azul, com 12 inaugurações de base em apenas seis dias. Fizemos um movimento forte de retomada de nossas operações em todas as partes do país e priorizamos, neste mês de alta temporada, o retorno de cidades com uma vocação genuína para o turismo de lazer. Sabemos que este é um período em que esses destinos são mais procurados e queremos oferecer ainda mais conveniência e comodidade para que nossos Clientes viajem com tranquilidade", destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

Azul retoma voos seguindo regras sanitárias rígidas

Visando o bem-estar de Clientes e Tripulantes, a empresa adotou uma série de medidas de higiene e foi a primeira companhia do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo. Além disso, orienta a realizar o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisam despachar a bagagem, sugere o uso das bancadas digitais de autoatendimento, em que o próprio Cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets. Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul, tecnologia pioneira no mundo, que é composto por um conjunto de projetores e monitores que diminui o tempo de embarque em 25% e garante o distanciamento social.

A bordo das aeronaves, lenços umedecidos estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul e sachês de álcool em gel são distribuídos a todos os viajantes. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina vírus e bactérias em 99,99% dos casos.

Além disso, a empresa também adotou o sistema de raio ultravioleta da Honeywell para a limpeza do interior de suas aeronaves. O UV Treatment System é capaz de auxiliar a limpeza do interior de uma aeronave em menos de 10 minutos. A tecnologia representa uma camada a mais de segurança que será gradualmente introduzida na frota da Azul, a primeira empresa aérea da América Latina a trazer essa inovação.

Somando-se a isso e à limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pelas autoridades sanitárias. O serviço de bordo passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque agora é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.

