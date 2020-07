Bombeiros buscam em Brasília aperfeiçoamento de atividades de segurança e defesa civil

Comandantes dos bombeiros de outros estados também participaram do encontro - (Foto: CBMMS)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul planeja aperfeiçoar suas atividades de segurança pública e defesa civil. Para isso, apresentou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília (DF), proposta para o desenvolvimento da Corporação.

Comandante do Corpo de Bombeiros de MS, coronel Joilson Alves do Amaral se reuniu com os secretários Tercio Tokano (Executivo) e Carlos Renato Machado Paim (Nacional de Segurança Pública) para tratar do assunto na quarta-feira (22.07).

O plano de melhorias foi elaborado pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom) e vale para diversas unidades da federação. Por isso, comandantes dos bombeiros de outros estados também participaram do encontro.

Além do coronel Joilson, estavam presentes na reunião o presidente do Ligabom, coronel Telles, que é comandante dos bombeiros da Bahia; o vice-presidente do Conselho, coronel Estevo; e bombeiros dos estados de Goiás, Mato Grosso e São Paulo, além do Distrito Federal.