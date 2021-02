Bombeiros acham corpo de garoto soterrado em Santa Maria de Itabira

Bombeiros de Minas Gerais - Foto: Divulgação/Assessoria

Bombeiros de Minas Gerais encontraram, na manhã de hoje (22), o corpo do menino de 5 anos que foi soterrado pelos escombros de sua casa, atingida por um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas que ocorreram em Santa Maria de Itabira, no último fim de semana.

O garoto estava em casa, com seus pais, quando o imóvel foi atingido por um barranco. Os pais conseguiram deixar o local, mas o menino, que estava em outro cômodo, não teve a mesma sorte.

Agora, chega a seis o número de pessoas que perderam as vidas devido às consequências das chuvas que ocorreram com mais intensidade entre sexta-feira (19) e ontem (21), na cidade. As identidades das vítimas não foram divulgadas por órgãos oficiais.

Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil de Minas Gerais, o estado contabiliza 20 mortes desde outubro de 2020, quando teve início o período chuvoso no estado.