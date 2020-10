Bolsonaro volta a MS para liberação da fronteira com o Paraguai

Bolsonaro pousa em Corumbá no dia 18 de agosto para inaugurar estação da FAB - (Foto: Reprodução/ Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro retornará ao Mato Grosso do Sul no dia 15 de setembro, segundo confirmação feita pelo Palácio do Planalto. O chefe do executivo virá ao Estado para participar do evento que marcará a reabertura das fronteiras entre Brasil e Paraguai.

A primeira e última vez que Bolsonaro veio ao MS foi em 18 de agosto. A visita, que aconteceu inicialmente em Corumbá, foi para inaugurar uma estação radar da FAB (Força Aérea Brasileira). Agora, o mandatário se juntará ao presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, para efetivar a liberação da região fronteiriça entre os dois países.

No mesmo dia, também haverá a reabertura da Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este. Outros representantes do governo ainda comparecerão à cerimônia, como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite.

O encontro será transmitido virtualmente por meio das redes sociais, em virtude da pandemia do novo coronavírus.