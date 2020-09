Bolsonaro, sobre negar dinheiro contra desflorestamento: 'perda da soberania'

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em live nesta quinta-feira, 24 - (Foto: Reprodução)

Acompanhado do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter recusado ajuda financeira estrangeira para a preservação ambiental, no ano passado, por temer "perda de soberania". Em live nas redes sociais nesta quinta-feira, 24, o presidente voltou a rebater críticas sobre a atuação do governo no combate à queimadas e disse que há um "jogo econômico" por trás do interesse de países e organizações internacionais quanto ao meio ambiente brasileiro.

"Tem países oferecendo alguns milhões de dólares para a gente para reflorestamento e tiveram embate comigo ano passado. Eu não aceitei isso porque a troca seria perdermos parte da soberania na região Amazônia", declarou. Em agosto do ano passado, Bolsonaro recusou ajuda financeira de países do G-7, anunciada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para combater os incêndios florestais na Amazônia.

"Agora, por que esses países em invés de dar dinheiro para nós reflorestar, não reflorestam os seus países?", questionou Bolsonaro. Na live desta quinta, Bolsonaro reforçou o seu discurso de que o Brasil "é o país que mais preserva o meio ambiente", além de destacar a matriz de energia limpa do País.