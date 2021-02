Blinken: Irã não pode atacar impunemente nossos cidadãos, parceiros e interesses

Anthony Blinken - (Foto: Stephane de Sakutin/AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, disse durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 26, que o Irã não pode atacar os cidadãos, parceiros e interesses americanos de forma impune. Hoje, os EUA bombardearam a base de milícias apoiadas por Teerã na Síria, em resposta a diversos ataques contra tropas americanas nos últimos dez dias, segundo o secretário.

O secretário ainda comentou sobre as recentes sanções aplicadas pelos EUA a 76 cidadãos da Arábia Saudita supostamente envolvidos no assassinato do jornalista Jamal Kashoggi, em 2018. A decisão, de acordo com Blinken, serve para "recalibrar as relações do governo americano com os sauditas", sem causar rupturas.