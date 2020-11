Black Friday: Procon/MS atende em posto avançado no centro da capital

O atendimento será até as 17h - (Foto: Procon/MS)

O Procon/MS e o Procon de Campo Grande estão juntos, até as 17h, atendendo em um posto avançado no centro da capital, aos consumidores que forem às compras para aproveitar os descontos da Black Friday.

No posto avançado será possível encaminhar reclamações relacionadas à Black Friday e as relações de consumo em geral.

O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, já antecipa algumas dicas para fugir das “ciladas”.

Ele ainda reforça que apesar do plantão, o aplicativo é uma importante ferramenta de denúncias.

No aplicativo MS Digital, o procedimento todo entre o acesso ao app e a conclusão da queixa não leva nem 5 minutos e tem a mesma legitimidade de uma denúncia presencial, pois cai direto no sistema do Procon.

O consumidor precisará preencher seis etapas: tipo de denúncia, tipo de local, anexo de até três fotografias, descrição do ocorrido em até 200 caracteres, endereço do estabelecimento com opção de captura automática da localização do denunciante, e finaliza com o envio da denúncia sujeita a todas as consequências legais.