Black Friday: Consumidores podem acionar Procon Estadual ao verificar "ofertas enganosas"

Procon/MS alerta para algumas precauções que devem ser tomadas pelos consumidores para evitar possíveis ciladas - (Foto: Secom MS)

O comércio já começa a se preparar para as ofertas da já tradicional Black Friday, que é quando são oferecidos sensíveis descontos nos preços dos produtos. Algumas lojas inclusive, já estão antecipando estas ofertas, e é por isso que o Procon/MS alerta para algumas precauções que devem ser tomadas pelos consumidores para evitar possíveis ciladas.

Marcelo Salomão, superintendente do Procon/MS orienta aos consumidores para que tenham foco na hora da compra.

O Procon Estadual alerta para as inúmeras ocorrências de compras, principalmente virtuais onde o produto adquirido é um e entregam outro completamente diferente.

Ofertas, seja durante a Black Friday ou em qualquer outra ocasião, o fornecedor não se exime de cumprir normas do Código de Defesa do Consumidor, tais como prazo de entrega e substituição de produto que contenha danos ou vícios.

Para denúncias o Procon/MS disponibiliza o aplicativo “fale conosco” que é parte integrante do site www.procon.ms.gov.br, o whatsapp com o número 9 9158 0088, pelo telefone 151 ou, ainda, pessoalmente na sede do Procon Estadual na rua 13 de Junho 930.