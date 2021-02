Biblioteca de Campo Grande oferece curso gratuito para leitura em Braille para quem enxerga

O curso vai ser on-line - (Foto: Divulgação)

Já teve vontade de saber como os cegos conseguem ler? O momento para aprender é este! A Biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim de Campo Grande, abriu as inscrições para o Curso de Braille On-line gratuito. O curso vai será apresentado pela plataforma incluibrasil/ead.

O curso começa no dia 1º de março, às 9h, e vai ser realizado até o dia 1º de abril, três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas, das 9 às 10h. O facilitador do curso será o professor João Marcos Tavares Ferreira. Será conferido certificado de 20 horas/aula aos participantes.

O Braille Virtual é uma animação gráfica que pretende facilitar o aprendizado do sistema. Com os símbolos divididos em grupos de 10, o usuário poderá perceber primeiramente quais pontos formam cada letra Braille. Num segundo momento há a repetição de cada letra, no intuito de facilitar a memorização. Terminada a animação, o usuário pode clicar em cada célula Braille disposta para repetir o aprendizado. A partir do segundo grupo de letras, ao se acrescentar ou retirar apenas um ponto do grupo anterior, forma-se um novo grupo de letras, acelerando o processo.

O fato de o curso ser direcionado às pessoas que veem possibilita sua realização on-line, pois as pessoas que enxergam não precisam do tato para ler em Braille. O Sistema Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita, usado por pessoas cegas. Foi desenvolvido na França por Louis Braille, um jovem cego, a partir do sistema de leitura no escuro, para uso militar, de Charles Barbier.

Os objetivos do curso são: tornar fácil a compreensão do universo que envolve o cego, permitindo a desconstrução dos estigmas, descriminação, preconceitos da sociedade; tornar possível as relações entre cegos e não cegose apresentar os instrumentos: computador, bengala, tecnologia assistida, etc, facilitando a construção dessa convivência e relação social; esclarecer as famílias, sociedade, líderes religiosos, acadêmicos sobre aspectos de inclusão, acessibilidade, direitos e garantias pertinentes e recíprocas entre si.

