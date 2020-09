Beneficiários do Residencial Jardim Inápolis realizam as vistorias das futuras moradias

O sorteio público dessas unidades aconteceu no ano passado - Divulgação

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) convocou nesta semana as primeiras 20 famílias beneficiárias do Residencial Jardim Inápolis, localizado na região do Indubrasil, para realizar as vistorias de suas futuras moradias. Elas acontecem no período da manhã e à tarde, respeitando o distanciamento social e todas as medidas de biossegurança. Nesta terça-feira (15) mais 20 beneficiários vistoriam seus imóveis e a previsão de término do procedimento será até quinta-feira (17), finalizando a apreciação dos 66 apartamentos que integram o residencial.

No último dia 12 de agosto aconteceu a constituição legal do condomínio, conforme legislação federal do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Já nas etapas finais para a entrega deste residencial, durante as vistorias dos imóveis de interesse social, os futuros beneficiários do Jardim Inápolis conhecem e avaliam as dependências dos apartamentos. As duas últimas etapas seguintes serão a assinatura de contratos e entrega das chaves, conforme autorização da Caixa Econômica Federal.

Jardim Inápolis - O Residencial Jardim Inápolis foi construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, por intermédio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O sorteio público dessas unidades habitacionais aconteceu no dia 16 de agosto do ano passado (2019) durante o 2º Feirão Habita Campo Grande, realizado na Cidade do Natal. Na ocasião, 819 pessoas se habilitaram para concorrer às moradias sociais deste empreendimento, conforme determina a Lei Complementar n. 299 de 29 de maio de 2017, que instituiu a obrigatoriedade do sorteio público.