Base da dados do Detran-MS será usada em projeto de prova de vida digital do INSS

Imagens capturadas pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) durante o processo de habilitação serão usadas em um projeto experimental do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) que realizará a prova de vida digital, para evitar que os aposentados necessitem ir a uma agência, como é feito hoje.

O projeto-piloto irá beneficiar primeiramente aqueles que possuem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou Título de Eleitor. Conforme o INSS em Mato Grosso do Sul, 500 mil pessoas no país foram escolhidas para testagem do sistema. Deste total, 4,8 mil segurados de Mato Grosso do Sul devem participar.

A prova de vida digital será feita por reconhecimento facial, com o uso da câmera do celular do cidadão, por meio do aplicativo do Meu INSS e do aplicativo do Governo Digital (Meu gov.br) que vai indicar se, de fato, trata-se da pessoa cujo CPF foi informado no cadastramento do INSS.

A diretora de Habilitação do Detran-MS, Loretta Figueiredo, frisa a importância de manter o documento atualizado. “A renovação da CNH e outros serviços relacionados a habilitação já pode ser realizados pelo site, sem a necessidade de sair de casa. Essa facilidade é um ganho para o condutor e para o Detran”, diz.

Mato Grosso do Sul tem 158.304 condutores habilitados entre 60 e 74 anos. Destes, 42.576 são mulheres e 115.728 são homens.

Para saber mais como funciona o projeto e o seu passo a passo, clique aqui .

Viviane Freitas, Detran-MS