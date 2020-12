Barnier: próximos dias serão importantes para negociação de acordo pós-Brexit

O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, afirmou nesta segunda-feira (14) que os próximos dias "serão importantes" para a negociação do acordo comercial com o Reino Unido. O prazo para o processo de transição da saída dos britânicos do bloco comum termina em 31 de dezembro. "Nunca antes um acordo tão abrangente (comércio, energia, pescas, transportes, cooperação policial e judiciária, etc.) foi negociado com tanta transparência e em tão pouco tempo", escreveu Barnier em sua conta oficial no Twitter.

Caso não haja um entendimento entre Londres e Bruxelas até o fim do ano, a relação comercial será baseada nas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) a partir do dia 1º de janeiro. "É nossa responsabilidade dar às conversas todas as chances de sucesso", ressaltou Barnier. "Uma competição justa e uma solução sustentável para nossos pescadores e mulheres são a chave para chegar a um acordo", acrescentou.

Depois de terem estabelecido o domingo, 13, como prazo final para um entendimento, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciaram ontem que as tratativas do acordo continuarão.