Barnier ainda está disposto a negociar Brexit e diz esperar 'reação britânica'

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, afirmou nesta segunda-feira, 19, que continua disposto a intensificar as tratativas com o Reino Unido, mas que agora espera uma "reação britânica". "Acabei de conversar com David Frost. Como dito na sexta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, eu confirmo que a União Europeia continua disposta a intensificar as negociações com Londres nesta semana, em todos os assuntos, e baseada nos termos legais", publicou Barnier em seu Twitter. "Agora, nós esperamos pela reação britânica", acrescentou.

David Frost é o negociador-chefe do Brexit do Reino Unido. Europeus e britânicos seguem negociando um acordo comercial para vigorar a partir de 2021, quando vence o chamado período de transição do Brexit. Os dois lados, no entanto, estão pouco dispostos a ceder e não conseguem chegar a um entendimento.