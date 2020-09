Barco que levava Eduardo Costa encalha no Rio Paraguai

Com informações do Diário Corumbaense

Embarcação de três andares ficou encalhada próximo a prainha do Porto Geral - (Foto: enviada pelo leitor José Carlos Carvalho Júnior)

O barco-hotel que levava o cantor Eduardo Costa para pesca no Pantanal encalhou na tarde desta quinta-feria (17) no Rio Paraguai. A embarcação de três andares ficou parada quase em frente à prainha do Porto Geral.

Thiago Lino, gerente comercial da empresa de turismo Peralta Cruise, disse que "o barco teve uma correção para se fazer no meio do rio, por conta do baixo nível das águas e houve esse incidente. Uma equipe realiza manobras para desencalhar a embarcação".

O artista espera até o que o problema no barco seja solucionado. Para isso, Eduardo Costa aguarda num escritório de outra empresa de turismo. Aproveitando a oportunidade, algumas pessoas postaram fotos do cantor transitando pelo Porto Geral de Courmbá.

(Foto cedida ao Diário Corumbaense pela ABCdário Produções)

Um dos fatores que explicam o ocorrido é a pior seca que o Rio Paraguai passa nos últimos 50 anos. Sem chuva, o nível continua baixo e conforme dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o rio já atingiu o menor nível da história, chegando aos 27 centímetros na régua de Ladário. Normalmente, nessa mesma época do ano, o rio passa dos três metros.