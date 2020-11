Bar em Bar: 14ª edição traz o melhor da gastronomia com toda a segurança necessária

Ganhador de 2019 na categoria burger a Hamburgueria Carnívoros apresenta o Gorgolove - (Foto: Divulgação)

A Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul realiza mais uma edição do Bar em Bar, celebrando a gastronomia local e promovendo talentos, numa deliciosa competição cheia de sabores, cores e texturas.

A edição 2020 acontece de 26 de novembro a 13 de dezembro, com a participarão de mais de 30 estabelecimentos de Campo Grande, Três Lagoas e Bonito. O Bar em Bar é uma oportunidade para os estabelecimentos participantes mostrarem o que possuem de melhor para os clientes. O evento é decidido pela tradicional disputa no voto popular que disputam em nas categorias: burger, comida de boteco, restaurante e interior para conhecer os participantes e votar no seu favorito acesse: barembarms.com.br.

O Varandas Restaurantes de Bonito, apresenta o Bolinho pantaneiro

O presidente da Abrasel MS, Juliano Wertheimer, reforçou que os participantes foram orientados a seguir todos os protocolos de biossegurança, para garantir a melhor experiência aos seus clientes. “Este é um ano atípico, estamos passando por uma pandemia, e por isso reforçamos junto aos participantes que sigam as medidas de biossegurança, para que os clientes possam ir aos estabelecimentos experimentar os pratos com toda a tranquilidade.”



Rodrigo Maia, gerente da unidade de Competitividade Empresarial Sebrae MS, destacou a importância do Festival. “O Sebrae MS é parceiro da Abrasel, no Bar em Bar, porque essa é uma iniciativa de promoção dos restaurantes, onde procuramos aumentar o ticket médio desses estabelecimentos, principalmente nesse momento de pandemia. Essa é a visão do Sebrae MS, apoiar as empresas, estimular o consumidor nessa retomada.”

O Parrock localizado em Campo Grande, participa das três categorias.

Maia também destacou a parceria do Sebrae MS com a Abrasel MS. “O Sebrae tem uma parceria sólida com a Abrasel, realizando essas ações de mercado e também as ações de serviços técnicos e tecnológicos. Durante o ano levamos inovação, trabalhamos com as consultorias técnicas, voltadas para o aumento de produtividade e o setor de alimentação fora do lar foi um dos primeiros em que implantamos os protocolos de biossegurança no Estado. Foi um ano atípico, mas também de muito aprendizado , foi um ano de redução de custos, de buscar inovação e esperamos continuar contribuindo com o setor em 2021”.

O Priya Comida Indiana Cozinha Inclusiva participa pela primeira vez com o prato "Uma volta pela Índia"

Em 2020, a edição do Bar em Bar tem o apoio do Sebrae MS e Senac MS, patrocínio do Governo do Estado, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Fort Atacadista, Opa Bier e Panan O presidente da Abrasel MS destacou a importância desse apoio. “Todos os anos, os clientes pedem pelo evento, querem experimentar os pratos, então apesar de ter sido um ano muito difícil para todos, com muitas perdas e dificuldades, não poderíamos deixar de realizar o Bar em Bar e isso só foi possível graças aos nossos parceiros, que mais uma vez deram seu apoio e patrocínio”.



“Nossa gratidão ao Sebrae MS, Senac MS e Governo do Estado por estarem sempre participando dos eventos da Abrasel MS, apoiando a gastronomia local e fortalecendo o setor de alimentação fora do lar. Agradecemos também ao Fort Atacadista, Opa Bier e Panan por acreditarem no potencial das empresas e associarem a sua marca a nossa”, finalizou Juliano.

O MaÓ que ganhou a edição do ano de 2019 apresenta a Coxinha de Moqueca de Jacaré





Violência contra a mulher

A Abrasel MS, além de representar o setor de alimentação fora do lar, tem o compromisso social e por isso acrescentou em todos os materiais de divulgação do Bar em Bar 2020 o Disque 180, para denúncia de combate a violência contra mulher e o disque 100, que é o canal de denúncias de violações de direitos humanos relacionadas a crianças e adolescentes. Esta campanha espera alcançar mais de 10 mil de pessoas.



Serviço

O Bar em Bar acontece de 26 de novembro a 13 de dezembro, em 32 estabelecimentos, nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas e Bonito.

Para saber quais pratos e estão participando e votar, acesse www.barembarmscom.br