Banheira spa: o que é, instalação e muito mais!

Redução de stress, de dores musculares, controle de diabetes e relaxamento, esses são alguns dos benefícios que você vai adquirir ao comprar uma banheira de spa.

O descanso físico e mental passou a ser indispensável na vida de muitos, afinal, a correria e o cansaço que o cotidiano nos proporciona é inegável. Relaxar e cuidar de si próprio acaba sendo indispensável nesses momentos, e uma banheira spa pode te ajudar nessa missão. Saiba como!

O que é uma banheira spa?

Banheiras são comuns e todo mundo conhece, existem diversos modelos no mercado com a banheira redonda, de hidromassagem, banheira individual e simples, elas são instaladas principalmente em banheiros ou em salas de banho.

Já uma banheira spa, é mais moderna, possui design e tecnologia diferentes, são maiores que as banheiras tradicionais e possuem assentos, o que proporciona mais conforto ao cliente.

Existem diversos modelos da mesma em uma loja de banheiras, com dispositivos como hidromassagem, controle de temperatura e até mesmo cromoterapia (método de tratamento terapêutico com diferentes cores de luzes).

Como é feita sua instalação?

O recomendado é que a instalação da banheira seja feita em um local bem nivelado e com uma estrutura sólida, afinal de contas, o local precisa aguentar o peso da banheira de spa e das pessoas que irão utilizá-la.

Uma banheira precisa de uma máquina de casas, assim como uma piscina, ou seja, escolha um espaço amplo para evitar dores de cabeça durante a instalação. Sabendo disso, confira os diferentes tipos de instalação de banheiras.

Instalação em área interna

Antes de decidir fazer uma instalação em área interna, é primordial considerar que:

- A água ocasionalmente derrama no chão, podendo prejudicar pisos e revestimentos se eles não forem de boa qualidade;

- Uma banheira em ambiente fechado proporciona o aumento da umidade do local, podendo causar mofos e outros problemas.

Certifique-se que seu local tenha boa ventilação e revestimentos de alta qualidade, evitando assim, dores de cabeça com manutenções que podem ser evitadas.

Instalação em áreas externas

Como citado anteriormente, um local bem nivelado e sólido para sustentar o peso da banheira e dos usuários é indispensável para evitar danos estruturais, conte com a ajuda de profissionais e uma loja de banheiras especializada.

Faça suas pesquisas e veja qual tipo de instalação se encaixa mais com suas necessidades. Lembrando que a vantagem de ser ter uma banheira em casa não é o valor da instalação, e sim da manutenção, é bem mais barata, pois você não irá precisar de um piscineiro, por exemplo.

Dicas de espaços

O espaço escolhido vai fazer muita diferença na hora de relaxar, nada como um espaço bonito e confortável, certo? Veja os locais mais cobiçados para a instalação de uma banheira spa para área externa.

Na varanda: a banheira na varanda pode ser uma ótima opção, ainda mais se aprimorada com um visual moderno, com a instalação de cortinas de vidro, músicas relaxantes e uma televisão, por exemplo;

Fora de casa: uma ótima opção para curtir um dia tranquilo, com iluminação natural;

Vista bonita com grandes janelas: uma bela vista favorece o relaxamento, principalmente se for a paisagem da natureza.

O investimento em sua saúde física e mental nunca sai caro, invista em uma banheira de spa e proporcione dias mais calmos durante sua semana.