Banca Nelson Wilians Advogados tem nova sede em Campo Grande

Novo escritório - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de ampliar suas atividades em Mato Grosso do Sul e oferecer mais conforto a seus clientes e colaboradores, a filial do Nelson Wilians Advogados, em Campo Grande, está em nova sede. O escritório agora está localizado na Rua Goiás, 461, Jardim dos Estados.

As instalações têm capacidade para até 500 profissionais. Mesmo com a inauguração, porém, a maior parte da equipe do escritório permanece em home office.

A filial de Campo Grande, que este ano completa 11 anos, é a responsável pela área de recuperação de crédito do escritório Nelson Wilians. Com filiais em todas as capitais e representação na América Latina, Ásia e Europa, o Nelson Wilians Advogados é o maior escritório de advocacia do país, com cerca de 12 mil clientes e 500 mil processos ativos em sua carteira.

Fachada do novo escritório