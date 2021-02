Azul retoma voos comerciais em Três Lagoas

Desde ontem (01), a Azul Linhas Aéreas retomou suas operações no Aeroporto Regional Plínio Alarcon, em Três Lagoas (TJL) - (Foto: Divulgação)

Desde ontem (01), a Azul Linhas Aéreas retomou suas operações no Aeroporto Regional Plínio Alarcon, em Três Lagoas (TJL), ligando novamente a cidade no Mato Grosso do Sul a seu maior centro de conexões, localizado em Viracopos (VCP).

As ligações entre Três Lagoas e Campinas vão acontecer às segundas, quartas e sextas e serão cumpridas com aeronaves modelo ATR-72-600 com capacidade de até 70 clientes. A partir de março, os voos entre as cidades passarão a ser diários.

Em nota divulgada pela assessoria, a empresa destacou a alegria de retomar as operações na cidade. "Estamos felizes por voltar a operar em Três Lagoas. Com a reabertura dessa base, ampliamos a oferta de voos no Mato Grosso do Sul, oferecendo mais opções de destinos para os sul mato-grossenses e contribuindo para a retomada do turismo no estado”