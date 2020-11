Avanço em obras no Paraguai e em MS marcam mais uma etapa na consolidação da Rota Bioceânica

O avanço nas obras de pavimentação asfáltica da Rota Bioceânica no Paraguai e a conclusão do processo de licitação para a pavimentação do acesso ao Estacionamento de Triagem (ETM Murtinho), em Porto Murtinho - (Fotos: Governo do Paraguai)

O avanço nas obras de pavimentação asfáltica da Rota Bioceânica no Paraguai e a conclusão do processo de licitação para a pavimentação do acesso ao Estacionamento de Triagem (ETM Murtinho), em Porto Murtinho, marcam mais uma etapa nas ações de infraestrutura para a consolidação da Rota Bioceânica, corredor rodoviário que irá interligar o Brasil, por meio de Mato Grosso do Sul, com os portos chilenos.

Nesta sexta-feira (20), o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e o ministro das Obras Públicas e Comunicações, Arnoldo Wiens, inauguraram o “tramo 5” do trecho da Rota Bioceânica naquele país, com 14 km de asfalto, entre as cidades paraguaias de Loma Plata e Carmelo Peralta. Além disso, também foram iniciadas as obras no trecho Filadélfia - Loma Plata, Linha do Norte.

Presidente do Paraguai, Mário Abdo, inaugura mais um trecho da rodovia da Rota Bioceânica

“Essa movimentação das obras no Paraguai é importante para consolidar a Rota Bioceânica e mostra que o projeto anda muito bem”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Em Mato Grosso do Sul, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) divulgou nesta sexta-feira (20) o resultado da licitação para a implantação e pavimentação do acesso ao Estacionamento de Triagem (ETM Murtinho), em Porto Murtinho. A obra, orçada em R$ 2,521 milhões, teve como vencedora a empresa Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

“O obra da rotatória para o estacionamento de caminhões em Porto Murtinho era um compromisso do Governo do Estado, para dar mais segurança na circulação de veículos no local que dará acesso ao estacionamento e aos portos. Além disso, está praticamente concluída a obra do minianel rodoviário de Porto Murtinho e o governo federal, por meio do Dnit, já realizou o recapeamento de vários trechos da BR 267. É visível na região o quanto o cronograma avança”, afirma Jaime Verruck.

Ainda nesta semana, de acordo com o titular da Semagro, o Dnit encaminhou ofício à secretaria, solicitando que sejam definidos e informados quais os órgãos do Governo do Estado vão necessitar de instalações e estruturas no futuro Centro Integrado de Controle de Fronteira, que será construído pelo governo federal em Porto Murtinho, próximo à ponte sobre o Rio Paraguai.

“Também tivemos reunião com um importante operador da hidrovia, que já fez uma aquisição de área para a construção de mais um porto no município e já começamos as tratativas para o licenciamento, operação, que tipo de demanda. Tudo isso mostra que a Rota Bioceânica vai se consolidar e Porto Murtinho caminha para se tornar um grande hub logístico”, finaliza Jaime Verruck.