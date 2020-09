Avançar Cidades: Sanesul tem projeto de R$ 8,2 milhões para esgotamento em Pedro Gomes

Cidade de Pedro Gomes - (Foto: Acom/Sanesul)

Pedro Gomes deverá passar por obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Serão 17,20 km de nova rede coletora de esgoto e 959 ligações domiciliares.

O recurso vem do programa Avançar Cidades, viabilizado pela Sanesul junto à Caixa. Ou seja, são recursos próprios da empresa.

O projeto e o investimento de R$ 8,2 milhões estão garantidos e devem passar por licitação.

Mais duas estações elevatórias também serão construídas, uma nova Estação de Tratamento de Esgoto, além de outras obras complementares do sistema de coleta e tratamento.

O município deverá elevar seus índices de cobertura de esgoto para além dos 60 % após o término desses projetos.

Universalização do esgotamento - O projeto do Governo do Estado é universalizar o serviço de esgotamento sanitário, ou seja, levar coleta e tratamento para todos os moradores de Mato Grosso do Sul. Por isso, o empenho em conseguir recursos para todas as obras necessárias. Além disso, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul está prestes a firmar a sua primeira Parceria Público-Privada (PPP). A empresa parceira da Estatal será conhecida em setembro, durante o leilão virtual do processo licitatório a ser realizado pela Bolsa de Valores de São Paulo. A vencedora vai, junto com a Sanesul, operar o sistema de esgotamento sanitário em 68 cidades do Estado de Mato Grosso do Sul por 30 anos. A expectativa é de que, em até 10 anos, todas elas já tenham coleta e tratamento do esgoto doméstico ao máximo de cobertura, ou seja, o serviço esteja universalizado.

Sobre o Programa Avançar Cidades - Na primeira etapa do Programa Avançar Cidades, que ocorreu em 2018, 16 municípios de Mato Grosso do Sul foram contemplados com o montante de R$ 190 milhões.

Em setembro de 2019, mais 16 cidades assinaram contratos do Programa, num total de R$ 119 milhões em investimentos.

Em 2020, a Sanesul tem novo grupo com mais 14 cidades que estão recebendo recursos para implantação ou ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no total de R$ 136 milhões.