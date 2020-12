Avaliação do processo seletivo para auxiliar pedagógico especializado será dia 14 de janeiro

A avaliação objetiva dos inscritos, no processo seletivo simplificado para auxiliar pedagógico especializado da Rede Municipal de Ensino/REME foi adiada para o dia 14 de janeiro de 2021 - (Foto: Divulgação)

A avaliação objetiva dos inscritos, no processo seletivo simplificado para auxiliar pedagógico especializado da Rede Municipal de Ensino/REME foi adiada para o dia 14 de janeiro de 2021, das 14h às 18h (horário de MS). O Edital n. 11/2020, publicado nesta sexta-feira (4), no Diogrande, estabeleceu a mudança da avaliação objetiva, que terá 40 questões de múltipla escolha.

Os candidatos que tiveram a inscrição deferida e publicada no site www.campogrande.ms.gov.br/semed poderão fazer a avaliação objetiva, que será realizada em local a ser divulgado posteriormente.

O processo seletivo foi aberto pela Secretaria Municipal de Educação/SEMED, no dia 24 de novembro, e prevê o preenchimento de 200 vagas para a função, além de cadastro de reserva, com jornada de trabalho de 20 horas semanais.

O profissional designado para a função de auxiliar pedagógico especializado oferecerá apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, matriculados nas escolas da REME.

Dentre as atribuições, estão: acompanhar os alunos na sala de aula e nos espaços físicos das unidades de ensino, com vistas a viabilizar o acesso aos conhecimentos, aos conteúdos curriculares; adequar as atividades didático-pedagógicas; disponibilizar recursos de acessibilidade; promover a interação e a integração do aluno na sala de aula e nos diferentes espaços da unidade de ensino.

Outras funções também estão previstas, como organizar as estratégias e os recursos para a elaboração do plano educacional individualizado, conforme Lei n. 13.146/2015, e/ou o plano de desenvolvimento individual e escolar, previsto no Decreto n. 10.502/2020, com base no planejamento do professor regente, em consonância ao referencial curricular para o ano letivo do aluno assistido.

O presente processo seletivo simplificado será realizado em três etapas: inscrição, de caráter eliminatório; avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório.

Para mais informações sobre o processo seletivo e edital, o interessado poderá acessar o link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/, página 7, do Diário Oficial n. 6.131, de 26 de novembro de 2020.