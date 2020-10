Autoridades em agronegócio reconhecem MS como estado com alto potencial produtivo

O secretário de estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel e o ex-ministro da Agriucultura, Pecuária, Roberto Rodrigues, além de outros representantes do setor produtivo e empresarial, participaram da live CBN em Ação com o tema “O potencial de desenvolvimento do agronegócio de Mato Grosso do Sul e os caminhos pós-crise”.

Além de fazer uma análise sobre o cenário brasileiro, o ex-ministro destacou o potencial produtivo de Mato Grosso do Sul, citando índices importantes para a recuperação da economia.

Já o secretário de Governo ressaltou a mudança do agronegócio no Estado e a redução da faixa de pobreza, de 40% para 5% em 2020, como fatores que impulsionaram Mato Grosso do Sul a ranquear entre os seis mais competitivos do país.

Também participaram da live, o vice-presidente do Sistema Famasul, Luis Alberto Moraes Novaes; o presidente da OCB/MS, Celso Régis (OCB-MS); o diretor do Grupo Master, Luiz Antônio de Souza Campos; o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unigran EAD, professor Reginaldo José da Silva, além do jornalista e apresentador do CBN Agro, Éder Campos.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação