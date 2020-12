Aumento de nuvens e possibilidade chuva em grande parte do Estado 

Tempo com nuvens - (Foto: Edemir Rodrigues)

O fim de semana deve começar com aumento de nuvens e possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul. O sol esquenta bastante e associado a presença de umidade deve favorecer o aumento de nuvens e pancadas de chuva.

Para esta sexta-feira (11) o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para ocorrência de chuva em grande parte do Estado. Na região sudoeste e nos extremos oeste e sul o tempo permanece firme e não há expectativa de chuva.

Ao longo do dia a umidade relativa do ar pode variar entre 95% a 45%. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento em todas as áreas.

A sensação de calor e abafamento continua em algumas áreas, e as temperaturas poderão variar entre de 20°C a 38°C no Estado. Na Capital a mínima está estimada em 21°C e máxima em 30°C.