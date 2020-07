Aumento de nuvens e ligeira queda de temperatura em algumas regiões de MS

Vento fraco em todos as regiões - (Foto: Chico Ribeiro)

A passagem de uma frente fria no sul do Brasil com massa de ar frio na sua retaguarda irá provocar ligeira queda de temperatura e aumento das áreas de instabilidades nesta quarta (29) e na quinta-feira (30). A mudança será nas temperaturas mínimas durante madrugada e manhã nas áreas pantaneira, sudoeste, sul e central.

Nesta quarta o céu fica parcialmente nublado a nublado. Haverá um aumento considerável de nuvens, porém não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção à saúde e poderá variar entre 25 % a 75%.

Vento fraco em todos as regiões. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 9 °C a 34 °C. Na capital a mínima ficará em 15°C e a máxima em 28°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a queda de temperatura terá pouca influência nos setores norte e bolsão, e região sul será a mais fria.