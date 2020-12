Aulas na UEMS começarão em abril de 2021 e ano letivo terminará em janeiro de 2022

Aulas começarão em abril de 2021 em todos os campi da UEMS - (Foto: Arquivo)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) definiu o calendário acadêmico do ano letivo de 2021, com o início das aulas previsto para o dia 5 de abril, para os cursos de graduação oferecidos.

Resolução foi publicada na edição desta quarta-feira (16) do Diário Oficial do Estado.

Conforme o documento, ainda não há definição se as aulas irão retornar de forma presencial, semipresencial ou totalmente remota, o que irá depender da evolução do cenário da pandemia do coronavírus.

O calendário não se aplica ao Curso de Medicina, da Unidade Universitária de Campo Grande e ao Curso de Enfermagem, da Unidade Universitária de Dourados. O ano letivo de 2021 irá se iniciar em abril devido ao de 2020 ter sido estendido, com término em fevereiro do ano que vem, de forma remota, devido à pandemia do coronavírus.

Serão 179 dias letivos no ano que vem, com encerramento das aulas do segundo semestre previsto para janeiro de 2022.

As aulas presencias na UEMS estão suspensas desde março deste ano, como medida de enfrentamento ao Covid-19.

Conforme o calendário, as aulas do primeiro semestre começam em uma segunda-feira, logo após a Semana Santa. O primeiro semestre letivo terminará no dia 6 de agosto para as disciplinas semestrais e no dia 13 para as disciplinas anuais. Início do segundo semestre será no dia 30 de agosto. Em dezembro, acadêmicos terão recesso de fim de ano do dia 23 ao dia 3 de janeiro de 2022.

O ano letivo terminará somente em 2022, no dia 31 de janeiro.

Vestibular

A UEMS está com inscrições abertas para o Vestibular 2021, com inscrições até o dia 24 de janeiro do ano que vem. Taxa é de R$ 90.

São 1.101 vagas para 54 cursos presencias, distribuídos em 17 cidades do Estado, sendo Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três lagoas.

O Processo Seletivo Vestibular será composto de prova objetiva e redação.

Na prova objetiva serão avaliados os conhecimentos nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias.

Provas estão previstas para serem aplicadas no dia 6 de fevereiro de 2021, das 14h às 19h, de forma presencial.