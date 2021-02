Aulas da UFMS vão voltar no sistema híbrido no primeiro semestre de 2021

Campus da UFMS em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Foi decidido o retorno das aulas dos cursos de graduação e pós no sistema híbrido na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para o primeiro semestre de 2021. Segundo o reitor Marcelo Turine, as diretrizes englobam todas as unidades e áreas de atuação da Universidade, tanto as atividades acadêmicas quanto administrativas, e têm como base os dois direitos fundamentais à Educação e à Saúde.

O Ensino Hibrido combina atividades didáticas e científicas presenciais com o Ensino Remoto de Emergência ou com EaD.

As atividades administrativas e os serviços nas Unidades da UFMS deverão ser exercidos prioritariamente de forma presencial. O Plano de Biossegurança específico de cada unidade deverá ser aprimorado e implementado, com as indicações de ações protetivas para as atividades presenciais.

As coordenações de curso estão autorizadas, em conjunto com a direção das unidades, a reestruturar e oferecer atividades práticas presenciais aos estudantes, com aglutinação e consolidação das atividades em períodos e divisão de turmas, com formação de “bolhas” – grupos fixos de estudantes, a fim de reduzir a mobilidade de estudantes e proteger toda a comunidade acadêmica e sociedade, observando os limites de ocupação e as medidas de distanciamento social, e de acordo com as bandeiras de risco de cada município.

Esta semana, as pró-reitorias de Graduação e Pesquisa e Pós-Graduação estão em reuniões permanentes com as 25 unidades – câmpus, faculdades, institutos e escola – para tratar sobre as atividades do Ensino Híbrido a partir do início das aulas, em 15 de março.