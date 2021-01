Aulas na Rede Municipal começam no dia 8 de fevereiro; Rede Estadual só em março

As aulas serão on-line - (Foto: Divulgação)

As aulas na Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande, em 2021, serão retomadas no dia 8 de fevereiro, de maneira remota. As aulas ocorrerão na modalidade a distância, até que a situação de saúde, em razão da pandemia da Covid-19, seja estabilizada e o retorno presencial possa ocorrer com segurança para os alunos e os profissionais que atuam na educação pública municipal.

Mesmo assim, todas as 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e as 98 escolas de ensino fundamental devem elaborar um plano de retorno das aulas presenciais. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) também atenderá às exigências da área da saúde, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Serão adquiridos equipamentos de proteção que devem ser distribuídos nas unidades e utilizados por professores, funcionários das unidades e alunos, tais quais máscaras e álcool em gel. Além disso, as escolas também farão as adaptações necessárias, com instalação de pias para lavagem das mãos e instalação de dispenser com álcool, em locais estratégicos das unidades.

Os critérios do plano de retorno das aulas presenciais foram definidos e publicados no Diogrande n. 6.160, de 23 de dezembro de 2020, com vistas à organização pedagógica (aspectos cognitivos), socioemocionais e ao protocolo de biossegurança que foi apresentado pela Semed.

O ano letivo somente poderá ser encerrado depois do efetivo cumprimento dos duzentos dias letivos previstos no calendário escolar. No caso das Emeis, será no dia 22 de dezembro, e nas escolas, 16 de dezembro.

Rede Estadual - A Secretaria Estadual de Educação (SED) confirmou, o retorno das aulas na Rede Estadual de Ensino (REE) para o dia 1° de março. Ainda de acordo com a SED, a volta será on-line de início, com o retorno às salas de aula se dando de forma progressiva, evitando aglomerações.

Segundo a SED, o mês de fevereiro será voltado para orientações e formações dos profissionais da REE. A partir do próximo dia 4, os trabalhadores começarão a Jornada Pedagógica e nesse primeiro mês de atividades, receberão orientações e participarão de formações online por meio de diversas plataformas.