Atenção servidores: Últimos dias para se inscrever no Prêmio de Inovação na Gestão Pública

Prêmio de Inovação na Gestão Pública - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

Seguem abertas até às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 02 de setembro, as inscrições para o Prêmio de Inovação na Gestão Pública, e nesta edição os servidores poderão participar, individual ou coletivamente, uma única vez em cada modalidade.

Para concorrer, a premiação de R$ 6 mil, o servidor público estadual precisa registrar um trabalho que seja voltado para ações inovadoras que tragam soluções para o serviço público em tempos de pandemia, temática escolhida para a 15ª edição do prêmio.

Ao todo, serão premiados seis projetos, três de cada modalidade, somando o montante de R$ 24 mil. Os projetos que ocuparem o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil cada.

Os trabalhos devem apresentar contribuições para a modernização da gestão pública, por meio de identificações das necessidades e da promoção de ações que causem impactos positivos e significativos, seguindo os quatro eixos estratégicos do Governo (social; econômico e ambiental; infraestrutura e gestão).

As inscrições para as duas modalidades devem ser realizadas no site da Escolagov. Para concluir o processo, o participante deve preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados.

No site da Escolagov, o servidor ainda encontra o edital completo do XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública, Roteiros de Prática e Ideias, termo de compromisso e respostas para as dúvidas frequentes.