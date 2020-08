Operações de crédito não podem o oferecer venda casada

Ministério da Agricultura e o Ministério da Justiça assinaram no ano passado um termo de cooperação para a criação de uma plataforma para o combate à venda casada e proteção ao produtor. - (Foto: Banco de imagens)

No próximo dia 19 de agosto, das 8h30 às 9h30, o Governo do Estado, a Semagro e a Famasul realizam uma live para esclarecer aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul e instituições financeiras sobre como coibir a venda casada em operações de crédito rural.

O secretário Jaime Verruck, da Semagro, explica que vários produtores já vinham denunciando a prática em alguns bancos.

Segundo ele um convênio entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Justiça assinaram no ano passado um termo de cooperação para a criação de uma plataforma para o combate à venda casada e proteção ao produtor.

Secretário Jaime Verruck - Foto: Chico Ribeiro

A live será transmitida pela página do Governo do Estado no Facebook. Às 8h30 o secretário Jaime Verruck abre a live e, em seguida, Maurício Saito, da Famasul, fala sobre “O que é e o que não é venda casada?”, e encerrando as apresentações o superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, explica “Como proceder e como denunciar”.