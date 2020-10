Atacadista promove saldão de aniversário com preços baixos e competitivos no feriadão

Rede Fort Atacadista, que durante outubro promoveu a campanha "Campeão dos preços baixos - (Foto: Divulgação/Fort)

A rede Fort Atacadista, que durante outubro promoveu a campanha “Campeão dos preços baixos”, para presentear os consumidores em seu mês de aniversário, realiza neste fim de semana um saldão de ofertas, entre os dias 30 de outubro e 01 de novembro. A iniciativa é uma oportunidade para quem já quer iniciar novembro economizando com as compras de itens alimentícios, de limpeza, dentre outros.

Para evitar aglomerações, as promoções serão realizadas em três dias, com centenas de produtos a preços ainda mais especiais, com todas as lojas funcionando normalmente, o que proporciona ao cliente uma experiência positiva de compra, com variedade completa de produtos para casa e comércio.

A coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, ressalta que o saldão é uma forma de comemorar junto aos clientes. “Esse é o nosso diferencial, oferecer produtos de qualidade com o menor preço”, afirma.

Dentre os produtos com preços mais atrativos, estão o feijão, macarrão, molho de tomate, laticínios em geral, além dos itens do setor de hortifruti. Para os amantes de carnes, o Fort conta com o Açougue Carne Fresca em duas unidades, Coronel Antonino e Parati, com mais de 40 cortes diferentes, vendidos em bandejas, mas mantendo preços populares. O cliente pode aproveitar, ainda, e economizar em itens de higiene pessoal e limpeza da casa.

Para mais facilidade no pagamento, a rede atua com o cartão Vuon Card, próprio do Grupo Pereira, que proporciona benefícios e descontos exclusivos para compras em todas as lojas. Itens do bazar, por exemplo, podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros. Clientes que ainda não possuem o cartão poderão fazer o seu logo na entrada das lojas, em poucos minutos e sem burocracia.

Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.