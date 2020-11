Atacadista doa 4,8 mil garrafas de água para Instituto que atua na preservação do Pantanal

As doações foram realizadas neste mês e têm como destino auxiliar brigadistas que atuam na região - (Foto: Divulgação)

Nos últimos meses, o Pantanal passou por um dos maiores incêndios, ocasionando uma devastação recorde. Apesar de as chuvas terem ajudado a diminuir os focos de queimadas, o bioma ainda vive desafios para sua recuperação. Como forma de colaborar com a preservação ambiental, o Fort Atacadista, em parceria com a Ambev, Refriko, Tomazelli e Água Pôr do Sol, doou mais de 4,8 mil garrafas de água mineral e outras 4,8 mil garrafas de gatorade ao Instituto Homem Pantaneiro, em Corumbá (MS). As doações foram realizadas neste mês e têm como destino auxiliar brigadistas que atuam na região.

O diretor do Instituto, Coronel Angelo Rabelo, explica que, neste ano, o Pantanal enfrentou um de seus maiores incêndios, colocando em risco a vida de pessoas e extinguindo inúmeras espécies que foram atingidas pelo fogo. “Estivemos mobilizados com o Corpo de Bombeiros e brigadistas do Ibama nos últimos 90 dias na Serra do Amolar, que é uma das regiões mais importantes do Pantanal para a conservação da Natureza”.

Segundo Rabelo, a doação foi importante para reidratar a tropa, que ainda continua com trabalhos na região. “Gostaria de agradecer e parabenizar a sensibilidade e percepção do Fort Atacadista e das demais empresas parceiras, de que estar em uma sociedade, atendendo bem e fornecendo produtos de qualidade, ganha outra dimensão quando se percebe que pode fazer algo além da venda, participando de maneira efetiva”, pontua.

A coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, acredita que a ação ajuda a incentivar outras pessoas a também efetuar suas doações, lembrando que 2020 foi um ano crítico para o Pantanal. “Acreditamos que cuidar do meio ambiente é um dever de todos nós. Temos muitas riquezas naturais e importante que todos ajudem na preservação”, aponta.

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua na preservação do bioma Pantanal e da cultura local. Dentre as atividades desenvolvidas pela entidade, estão a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento de pesquisas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área. Sua sede fica localizada em Corumbá (MS), na Casa Vasquez & Filhos. Construído em 1800, o imóvel da sede foi revitalizado pelo IHP e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A partir de 2012, o Instituto deu sequência em suas atividades com foco em desafios ambientais. Atualmente, segue firmando parcerias importantes, como com Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Marinha do Brasil e Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, através de termos de colaboração e trabalhos conjuntos desenvolvidos em Corumbá, e na Serra do Amolar.