AstraZeneca: resultados da vacina seguem positivos

Logo da AstraZeneca na Bolsa de Valores de Nova York - (Foto:Divulgação)

A empresa farmacêutica AstraZeneca afirmou em nota nesta quinta-feira, 30, que está obtendo bons resultados com relação aos testes da segunda fase de sua vacina contra a covid-19. No comunicado, Pascal Soriot, diretor executivo (CEO) da farmacêutica britânica, afirmou que "nossa empresa montou uma resposta significativa ao covid-19, com capacidade para fornecer mais de dois bilhões de doses de AZD1222".

O executivo ressaltou também o forte desempenho da empresa no primeiro semestre. A vacina contra covid-19 da AstraZeneca é considerada por muitos como a principal candidata depois que testes de estágio inicial em humanos mostraram que ela é segura e gerou uma reação imunológica. A vacina já está na fase de testes em larga escala em seres humanos.