Asteroide do tamanho de um carro passou perto da Terra no fim de semana

Um asteroide de tamanho semelhante ao de um pequeno automóvel passou perto da Terra no último domingo, 16. Chamado de 2020 QG, ele esteve a 2.950 quilômetros do planeta, uma distância curta em termos proporcionais.

Para a Nasa, isso significa que este é o asteroide que esteve mais próximo do globo sem atingi-lo. Apesar da pouca distância, ele não teria atingido a superfície da Terra, porque teria se dissipado na atmosfera e apenas resíduos cairiam no planeta.

A identificação do asteroide ocorreu depois de seis horas, por meio do Observatório Palomar, nos Estados Unidos. Paul Chodas, diretor da Nasa, também confirmou que a agência espacial não o identificou. "O asteroide se aproximou sem ser detectado", afirmou.

O asteroide passou próximo ao extremo leste da Austrália, perto do Oceano Pacífico. Tony Dunn, criador do site orbitsimulator.com, postou em seu perfil no Twitter uma animação que reproduz a trajetória do asteroide.

"Ele passou com uma distância menor do que um quarto do diâmetro da Terra", explicou Dunn.