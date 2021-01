Associação Comercial divulga agenda de eventos de janeiro com conteúdos gratuitos

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) divulgou sua agenda de eventos do mês de janeiro, e disponibilizou uma programação gratuita para que empresas e colaboradores possam começar o ano em ritmo de capacitação. Com conteúdos voltados ao desenvolvimento humano e profissional, a programação conta com palestras, entrevistas e um café da manhã virtual para o lançamento do primeiro mutirão de conciliação do ano.

Na próxima segunda-feira (18), às 8h, a entidade transmite pelo Instagram da Escola de Varejo (@escoladevarejodaacicg) a primeira edição da Hora do Conhecimento, com a consultora Nayane Lima, que vai falar sobre o atendimento inclusivo e a preparação de equipes para atender pessoas com deficiência.

A primeira transmissão deste ano do Papo de Empresário acontece no dia 19, terça-feira, às 19h, também pelo Instagram da Escola de Varejo, e contará com a participação do presidente da Associação Comercial, Renato Paniago. Ele vai falar sobre os desafios enfrentados pelas empresas em 2020, o Núcleo do Agronegócio da ACICG, as perspectivas para este ano, entre outros temas relevantes para as empresas.

No dia 21, quarta-feira, às 19h, a entidade vai transmitir a primeira edição do ano da Live Noturna, com a participação da Master Coach Jussara Matos, sobre o tema: 2021: ano de mudanças. Você está preparado?

“O começo de um novo ano traz um certo fôlego para as empresas. A capacitação de empresários e colaboradores é essencial para que as organizações continuem se reinventando e superando os desafios. Desta forma a Associação Comercial segue firme no propósito contribuir com conteúdo gratuito e de qualidade para que as empresas sigam se atualizando e se preparando para o cenário promissor de 2021”, conta o presidente da ACICG, Renato Paniago.

Mais quatro importantes eventos compõem a agenda de janeiro da entidade. No dia 25, às 8h, a psicóloga Talwany Nobre conduz a Hora do Conhecimento, e vai falar sobre a autoconfiança necessária para 2021. No dia 26, às 19h, a entidade transmite mais uma edição do Papo de Empresário, com o economista-chefe da ACICG, Normann Kalmus.

Na mesma semana, no dia 27, a entidade realiza um café da manhã virtual para anunciar o formato do primeiro mutirão de conciliação do ano, que vai acontecer em março. A transmissão será pelo Zoom e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-5063 | 9.9846-3135.

Para encerrar com chave de ouro a agenda do mês de janeiro, no dia 28, às 19h, acontece a segunda edição da Live Noturna, que vai tratar sobre o Impacto da LGPD nas empresas. O tema será conduzido pela advogada Ana Lídia de Oliveira, e pelo especialista em segurança da informação e privacidade de dados, Jorge Luiz Muniz.

Todos os eventos serão gratuitos e transmitidos pelas redes sociais da Associação Comercial. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (67) 3312-5058 | 9.8405-4600 ou pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br.