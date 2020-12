Assistência Social garantiu atendimento para mais de 53 mil pessoas vulneráveis em MS

Ações da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) garantiram, em muitos momentos desse ano marcado pela pandemia de Covid-19, uma vida menos difícil para famílias sul-mato-grossenses em vulnerabilidade social. Parceria com os 79 municípios fez com que recursos financeiros e materiais chegassem efetivamente para a população, atingindo mais de 53 mil pessoas.

Distribuição de 80 mil cobertores, 60 mil cestas alimentares, 18 mil cestas alimentares por mês aos povos indígenas, aplicação de mais de R$ 8 milhões em recursos financeiros, bem como a manutenção de programas de capacitação para equipes municipais estão dentre as diversas ações geridas pela Sedhast.

“Sempre contamos com o olhar do nosso governador, Reinaldo Azambuja, para ações da política de assistência social. Nesse ano marcado pela Covid-19 pudemos perceber ainda mais sua sensibilidade, e seu olhar ainda maior com as famílias de nosso Estado. Esse apoio irrestrito do Governo do Estado foi fundamental para que muitas ações tivessem êxito em suas propostas”, destaca a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Somente em cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS/SUAS/MS) foram mais de R$ 14 milhões repassados aos municípios do Estado. Assessoria técnica aos municípios; cofinanciamento dos benefícios eventuais e rede de serviços socioassistenciais; educação permanente aos operadores do SUAS; implementação da vigilância socioassistencial e execução de serviços regionalizados e estaduais de proteção social especial de alta complexidade estão no bojo de serviços capitaneados pela Superintendência da Política de Assistência Social (Supas) da Sedhast.

“Finalizamos o ano com muitas ações realizadas por meio de novas ferramentas, que permitiram que ficássemos próximos aos municípios, gestores, trabalhadores e conselheiros da assistência social. Realizamos webnários, vídeo conferências, vídeos, notas técnicas, implementando estratégias que possibilitaram o assessoramento, capacitações e atendimento aos municípios. Nossa equipe foi incansável. Muitas experiências foram compartilhadas e isso motivou as equipes locais no seu trabalho cotidiano com as pessoas mais vulneráveis”, finaliza a superintendente da Supas, Salette Marinho de Sá.

Leomar Alves Rosa, Sedhast

Foto: Monique Alves