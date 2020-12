Empossados novos membros do Núcleo Estadual de Educação Permanente

O Núcleo Estadual de Educação Permanente de Mato Grosso do Sul (NEEP/SUAS-MS) tem novos membros para o mandato do biênio 2020/2022 - (Foto: Secom MS)

O Núcleo Estadual de Educação Permanente de Mato Grosso do Sul (NEEP/SUAS-MS) tem novos membros para o mandato do biênio 2020/2022. A posse aconteceu nesta sexta-feira (11) e foi realizada pela titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre.

Compete ao NEEP/SUAS-MS promover a interlocução, o diálogo e a cooperação entre os diferentes sujeitos envolvidos na implementação da Política de Educação Permanente, visando proporcionar a oferta e a implementação de ações de formação e de qualificação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Mato Grosso do Sul. É uma instância de consulta e assessoramento dos órgãos gestores do SUAS/MS e tem como objetivo contribuir para a valorização dos trabalhadores do sistema, privilegiando a qualificação técnica de todos aqueles que atuam na área. O NEEP/SUAS-MS tem atuação via Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”.

“Os novos membros têm agora um período para desenvolverem suas ações. Tenho certeza que com muito trabalho e empenho, via reuniões ordinárias e ações de acompanhamento, esses profissionais contribuirão grandemente com o desenvolvimento da política de assistência social em nosso Estado. Desejo a todos um bom tempo com ideias progressistas”, destacou a secretária Elisa Cleia Nobre.

Confira a relação dos empossados:

Coordenadoria da Escola de Assistência Social de Mato Grosso do Sul (COESAS/Sedhast)

-Titular: Tanea Maria Mariano da Silva Martins

-Suplente: Patrícia Borges Tenório Noleto

Coordenadoria de Apoio a Gestão do SUAS (CAGSUAS/ Sedhast)

-Titular: Edilene Linda dos Santos

-Suplente: Márcia Teresinha Ratti

Coordenadoria de Proteção Social Básica (CPSB/ Sedhast)

-Titular: Kamilla Terezinha Florencio Nunes

-Suplente: Édea Ferreira Batista Carmona

Coordenadoria de Proteção Social Especial (CPSE/ Sedhast)

-Titular: Silvia Regina Nakamatsu

-Suplente: Gisele Cristina Ferreira da Costa Camacho

Colegiado Estadual de Gestores Municipais De Assistência Social de Mato Grosso Do Sul (Coegemas/MS)

-Titular: Rodrigo da Silva Bezerra

Secretaria Municipal de Assistência Social de Terenos

-Suplente: Rosane Moccelin de Arruda

Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste

Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas/MS)

-Titular: Terezinha de Jesus Garcia Ferreira

-Suplente: Ronald Ferreira de Oliveira

Instituição de Ensino Superior (IES) localizada no âmbito do Território de Mato Grosso do Sul

-Titular: Paulo Edyr Bueno de Camargo

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul

-Suplente: Sanyo Drumond Pires

Universidade Federal da Grande Dourados

Trabalhadores da Área indicados pelo Fórum Estadual de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Mato Grosso do Sul

-Titular: Gisele Augusta de Abreu Gomes

-Suplente: Leatrice Castro Maria