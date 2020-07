Assinado convênio de emenda parlamentar para construção de duas praças esportivas na Capital

Projeto Prefeitura - (Fotos: André Maganha)

Foi assinado, nesta quinta-feira (23.07), termo de convênio para liberação de R$ 1 milhão de emenda parlamentar, destinada pelo deputado federal Beto Pereira à construção de duas praças esportivas em Campo Grande. Somado à contrapartida de R$ 700 mil do Governo do Estado, o recurso viabilizará obras que visam a qualidade de vida e lazer da população. A indicação de melhorias na infraestrutura esportiva foi feita pelo vereador da Capital, João César Mattogrosso.

Arena Buracão, no Aero Rancho, vai ganhar novos equipamentos de esporte e lazer

Uma das praças ficará no bairro Jardim Aero Rancho, o mais populoso da Cidade Morena, mais especificamente no local onde hoje existe um campo de terra popularmente conhecido como Arena Buracão. A área de construção será de 6,3 mil metros quadrados, entre as ruas Independente, Venezuela e Álvares de Azevedo.

Além do campo de futebol com arquibancada e refletores, o espaço terá alambrado, pista de caminhadas, estação de ginástica, academia ao ar livre, playground e até um local reservado para brincadeiras lúdicas, tipicamente praticadas com desenhos no piso.

O outro espaço será no Núcleo Industrial do Indubrasil, a cerca de 20 quilômetros do Centro da Capital. A estrutura esportiva será construída em um terreno de 11,6 mil metros quadrados - entre a BR-262 e a Rua Barra dos Bugres -, local conhecido como Grande Parada (ou Parada Obrigatória). A praça terá campo de futebol, arquibancada, vestiário, banheiro, academia ao ar livre, deck de madeira, pista de caminhada e playground.

“Como profissional de Educação Física e gestor esportivo, fico feliz em contar com a parceria de parlamentares como o deputado federal Beto Pereira e o vereador João César Mattogrosso, que tratam o esporte como instrumento essencial na garantia de qualidade de vida e bem-estar da população”, enfatiza o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda.

O deputado Beto Pereira acredita que a modernização das duas praças contribuirá para o envolvimento da comunidade, por meio da prática desportiva. “Os espaços já são ocupados pelas pessoas para a realização de atividades físicas. São aparelhos públicos da comunidade, que estimulam também o convívio e criação de laços. Vamos dotar eles de infraestrutura, junto ao Governo do Estado”.

Para o vereador João César Mattogrosso, os espaços serão referência em estrutura esportiva e de lazer aos campo-grandenses. “Agradeço a parceria e ressalto que a partir da união entre os poderes conseguiremos conquistar muito mais, para tornar nossa Capital mais moderna e melhor para todos”.

Projetos viabilizados por meio de parceria entre Governo do Estado, Prefeitura da Capital e integrantes do legislativo municipal e Câmara Federal

Um dos grandes articuladores do projeto que amplia os espaços esportivos em Campo Grande, o ex-secretário Carlos Alberto de Assis, presente no evento, enfatizou que a Capital vai ganhar mais duas modernas praças esportivas equipadas com campos de futebol, arquibancadas, pista de caminhada, estação de ginástica, academia ao ar livre e playground. “É o Resultado de um trabalho integrado do nosso governo, com a bancada federal através do deputado Beto, o Legislativo Municipal através do vereador João César o presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, e as lideranças comunitárias. Mais um grande projeto que iremos concretizar em breve para entregar à nossa população”, define.

Também participaram da solenidade de assinatura do convênio o prefeito municipal de Campo Grande, Marquinhos Trad; o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra; o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Moacyr Espírito Santo; vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha, e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.