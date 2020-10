Assessora de Trump, Hope Hicks testa positivo para COVID-19, dizem fontes

A Casa Branca se recusou a confirmar o teste positivo de Hicks - (Foto: Mandel Ngan/AFP)

Hope Hicks, conselheira sênior da Casa Branca e uma das assessoras mais próximas do presidente Donald Trump, testou positivo para o novo coronavírus, de acordo com fontes próximas ao assunto. Hicks viajou com o presidente norte-americano a bordo da aeronave presidencial para o debate em Cleveland na terça-feira (29). Até o momento, ela é a assessora mais próxima de Trump que testou positivo para a doença.

A Casa Branca se recusou a confirmar o teste positivo de Hicks e se limitou em afirmar que trabalha para limitar a exposição ao vírus "ao máximo possível, tanto no complexo quanto quando o presidente está viajando". "O presidente leva muito a sério a saúde e a segurança de si mesmo e de todos que trabalham em seu apoio e do povo americano", disse o porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, em um comunicado.

A administração também informou que as pessoas que entram em contato com o presidente são testados diariamente. A Casa Branca não respondeu sobre a última vez que Trump foi testado e se será solicitado que ele e outros funcionários que passaram algum tempo com Hicks nos últimos dias entrem em quarentena.

Hicks não respondeu a um pedido de comentário da Dow Jones. Fonte: Dow Jones Newswires