Assembleia do Rio aprova repasse de R$ 20 milhões para reforma do Museu Nacional

Incêndio no Museu Nacional - (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa votou e aprovou nesta terça-feira, 4, a transferência de R$ 20 milhões de seu Fundo Especial à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para revitalização e reforma das instalações físicas do Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio em setembro de 2018.

O Museu Nacional vem sofrendo com a falta de recursos e ainda não recebeu parte das verbas prometidas por alguns órgãos. O custo estimado para a reconstrução do palácio é de R$ 300 milhões, sendo que os valores que a instituição recebeu desde a tragédia somam cerca de R$ 160 milhões, que foram distribuídos em obras emergenciais do edifício, a construção de um novo campus acadêmico e administrativo, o resgate do acervo atingido pelo fogo e reformas de outros prédios.

O museu é a mais antiga instituição científica do Brasil e era um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas, abrigando um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens.