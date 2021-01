Árvore cai sobre fiação e por pouco não derruba poste em rua de Dourados

A árvore caiu na avenida - (Foto: Gizele Almeida/Dourados News)

Na tarde de hoje (13), uma árvore caiu sobre fiação da rede de energia e por pouco não derrubou um poste no município de Dourados, a 198 km de Campo Grande.

Conforme as informações do portal Dourados News, o fato ocorreu no cruzamento das ruas Antonio Emílio de Figueiredo com a Eulália Pires, no Jardim Clímax, por volta de 15h30, após as fortes chuvas registradas na cidade.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) interditou o tráfego no local e funcionários da Energisa e servidores da Defesa Civil deram início aos reparos e retirada da árvore.

Com duração de 1h05, as chuvas ocorridas nesta tarde acumularam 36,9 milímetros até as 16h20, de acordo com a estação meteorológica da Embrapa Agropecuária do Oeste, em Dourados.

Nesses primeiros 13 dias do ano, já choveu no município 101,4mm, equivalente a mais da metade da média histórica para janeiro, que é de 163,2mm.